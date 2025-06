Sequestrati coltelli e mazze: l’intervento della Polizia Locale

“Stiamo intensificando i controlli sul territorio attenzionando in questo inizio di stagione anche sul fenomeno delle baby gang, concentrando gli sforzi nella zona della stazione e in quella dei giardini al mare. Ringrazio l’amministrazione comunale per il supporto e la Polizia dell’Unione Rubicone e Mare con la quale, in virtù di una proficua collaborazione, riusciamo a garantire un presidio del territorio più puntuale ed a prevenire fenomeni che se, ignorati, potrebbero sfociare in gravi episodi di violenza specie tra i giovani”, spiega il comandante Alessio Rizzo.