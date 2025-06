Goletta Verde 2025: in arrivo a Marina di Ravenna

Alla Goletta Verde 2025 la voce dei pescatori italiani: Nevio Torresi interviene per il COAPI – Coordinamento degli Agricoltori e dei Pescatori Italiani.

Sabato 28 giugno, in occasione dell’arrivo della Goletta Verde a Marina di Ravenna, il COAPI – Coordinamento degli Agricoltori e dei Pescatori Italiani sarà rappresentato da Nevio Torresi, referente nazionale per il settore della pesca, nell’incontro pubblico dal titolo: “Alieni tra noi: ecosistemi ed economia a rischio”.

L’iniziativa, promossa da Legambiente, affronterà il tema dell’impatto delle specie aliene e dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini e terrestri, e sulle ricadute economiche per le comunità costiere e agricole.

Nevio Torresi, pescatore professionista e rappresentante del COAPI, porterà il punto di vista dei lavoratori del mare, oggi più che mai in prima linea nella difesa dell’ambiente e della dignità del lavoro. Il suo intervento evidenzierà le criticità vissute quotidianamente dai pescatori italiani – dalla riduzione delle risorse ittiche all’invasione di specie non autoctone – e metterà in luce la necessità di una strategia integrata tra pesca e agricoltura per salvaguardare il territorio e costruire un modello economico sostenibile.