Scuola Mirca Aldini, scatta la raccolta firme

“La scuola di Cannucceto Mirca Aldini è a rischio chiusura. È la meravigliosa scuola dei nostri bambini e stiamo facendo di tutto per salvarla”. Con questo messaggio social ha preso il via la raccolta firme che è possibile sottoscrivere al pub osteria Maraffa che si trova in via Moretti, 11. (Escluso il martedì).