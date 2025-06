Emilia Romagna e Valle D’Aosta: accordo siglato

Emilia-Romagna e Valle d’Aosta sono pronte a collaborare nei settori strategici dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e del sostegno alle piccole e medie imprese.

Insieme al di là delle distanze, delle differenze territoriali e identitarie, e con l’obiettivo di rafforzare la competitività del proprio ecosistema economico e della ricerca dei rispettivi territori regionali.

È quanto previsto dall’ “Accordo Quadro finalizzato alla collaborazione nell’ambito dello sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente (S3)”, sottoscritto oggi a Bologna in occasione di ‘R2B – Research to Business‘, salone internazionale della ricerca e delle alte competenze per l’innovazione. L’intesa è stata siglata dai vicepresidenti delle due Regioni, Vincenzo Colla per l’Emilia-Romagna e Luigi Bertschy per la Valle d’Aosta.