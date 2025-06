Scuola Mirca Aldini, tutti i posti dove firmare

Dopo la recente interrogazione presentata in Assemblea Legislativa dal consigliere regionale Luca Pestelli (FDI), prende ufficialmente il via una raccolta firme a sostegno della scuola dell’infanzia Mirca Aldini di Cesenatico, da tempo al centro di una situazione che le famiglie e la comunità locale ritengono “profondamente ingiusta per avere eliminato il tempo pieno ai bambini nuovi iscritti”.

I genitori dei bambini della scuola informano che è già possibile firmare al Pub Maraffa di Cesenatico, al Natura Center di Villalta, al Frutta e verdura Andrea di Villalta, al Nero Caffè – Bar Tabacchi Senni a Borella e alla Tabaccheria Zoffoli Cinzia Peep – Madonnina. La firma è in difesa “della nostra scuola e del territorio. Impediamo la progressiva chiusura del sevizio educativo”.

Inoltre, un appuntamento pubblico è previsto per venerdì 5 e sabato 6 luglio, durante la festa parrocchiale di Cannucceto, dove sarà possibile sottoscrivere la petizione. “Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per far sentire la propria voce e difendere il diritto al tempo pieno per i bambini della scuola Aldini”.