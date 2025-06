CISL, tutela per i lavoratori dei cantieri

L’ondata di calore anomala e anticipata sta mettendo a serio rischio la salute dei lavoratori in Romagna, in particolare quelli impiegati nei cantieri edili e nel settore agricolo.

Questo fenomeno, ormai una conseguenza strutturale dei cambiamenti climatici, richiede azioni immediate e concrete per proteggere chi opera all’aperto.

“Siamo di fronte a un’emergenza che non può più essere ignorata,” chiosa il segretario Generale FILCA CISL Romagna Roberto Casanova. “Le temperature in Romagna sono già allarmanti e i lavoratori, specialmente nei cantieri e in agricoltura, sono a rischio concreto. Non è accettabile che alcune imprese siano ancora restie ad attivare strumenti come la cassa integrazione o la riorganizzare gli orari. La salute e la sicurezza dei lavoratori devono essere la priorità assoluta. Chiediamo con forza che le linee guida e le nuove ordinanze regionali vengano applicate seriamente e senza indugio. Non possiamo permettere che i nostri cantieri diventino luoghi di sofferenza. È ora di agire con responsabilità e lungimiranza.”