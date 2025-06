Finanza, truffa bonus edile. Sequestrati 140mila euro

Il provvedimento, assunto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì su richiesta della stessa Procura della Repubblica, è stato emesso, in forma diretta, nei confronti di una società forlivese operante nel settore edile e, per equivalente, nei riguardi del relativo rappresentante legale.

Per tali motivi, le Fiamme Gialle in questi giorni hanno proceduto ad assicurare allo Stato denaro contante giacente sui conti correnti societari, nonché un terreno, due auto, una motocicletta e crediti d’imposta indebitamente ottenuti per complessivi 17 mila euro, ancora presenti nel cassetto fiscale, nei riguardi dell’amministratore, indagato per le ipotesi di reato di truffa e indebita percezione di erogazioni pubbliche.