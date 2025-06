Footvolley e RomagnaBanca è partnership: gli appuntamenti

L’evento si è rivelato un’anteprima perfetta del main event della stagione, in programma per il weekend del 5 e 6 luglio a Bellaria, sulla spiaggia del Polo Est. In quell’occasione andrà in scena la RomagnaBanca International Footvolley Cup, un appuntamento internazionale che vedrà protagonisti alcuni tra i migliori atleti europei di questa disciplina.

“Sarà una due giorni indimenticabile – anticipa Lorenzo Lari, responsabile dell’evento – In campo ci saranno giocatori di altissimo livello: colpi spettacolari e grande tecnica non mancheranno. Chi non ha mai assistito a una partita di footvolley giocata a questi livelli rimarrà sorpreso!”.

Il torneo inizierà sabato 5 luglio alle 15.30, mentre le fasi finali si disputeranno nel pomeriggio di domenica 6 luglio.