Grandi nomi dello sport all’Eurocamp

Per quanto riguarda invece il contemporaneo camp di basket, oltre al coach Stefano Pillastrini – da sempre socio di Eurocamp, allenatore dal ricchissimo curriculum, negli ultimi anni artefice della splendida ascesa di Cividale (orami una delle migliori realtà dell’A2 maschile) – il camp ospita anche il popolarissimo Tommy Marino, ex giocatore professionista con una ricca carriera in varie squadre italiane (e uno scudetto vinto da giovanissimo a Siena) e oggi commentatore del basket Nba su Sky; e Alessandro Mamoli, a sua volta ex giocatore professionista e oggi telecronisca Sky.