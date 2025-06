IRST, Luca Zambianchi nominato presidente

I nuovi vertici:

Luca Zambianchi, forlivese, 68 anni, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Ferrara nel 1986, specializzandosi in Oculistica nel 1990. Fa parte dell’equipe di Oculistica del Gruppo OPF. Ha maturato la sua esperienza in strutture pubbliche e private. Vicedirettore sanitario di Ospedali Privati Forlì dal 2010, è stato professore della Scuola Medico Ospedaliera a Roma (Ospedale S. Carlo di Nancy). Impegnato in ruoli di rappresentanza socio‑sanitaria, è stato presidente della Casa di riposo Pietro Zangheri. Attualmente presiede Civitas Srl ed è consigliere della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Cristina Marchesi, manager sanitaria di comprovata esperienza, è stata direttrice generale dell’Azienda Usl di Reggio Emilia dal 2020 al gennaio 2025. È stata dirigente della Ausl reggiana dal 1991, con l’unica parentesi, fra il 2013 e il 2015, da direttrice sanitaria dell’Ausl di Modena, ruolo poi ricoperto fino al 2020 a Reggio Emilia. Nel luglio 2023 è stata eletta vicepresidente di Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere). Nata a Traversetolo (PR) nel 1967, si è laureata in Medicina e Chirurgia e ha conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina preventiva. Si è distinta per la promozione di percorsi di integrazione ospedale-territorio e per l’attenzione all’innovazione organizzativa. Durante la sua direzione a Reggio Emilia ha gestito progetti strategici di potenziamento dei servizi e risposta all’emergenza pandemica. È riconosciuta per le competenze in pianificazione sanitaria e governo clinico. Ha partecipato a numerosi tavoli regionali e interregionali di programmazione sociosanitaria.