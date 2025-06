Intorno alle 16.30 di questo pomeriggio, all’altezza della spiaggia del circolo velico di Ponente, un anziano, probabilmente a causa di un malore, è deceduto mentre si trovava in acqua. L’uomo è stato soccorso dal personale di salvataggio che ha messo in atto tutte le procedure da manuale per cercare di riportarlo in vita. A nulla è servito il massaggio cardiaco, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.