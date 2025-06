Turismo enogastronomico, Piadina Romagnola Igp sul podio

La Piadina Romagnola Igp volano per il turismo regionale. Lo attesta il primo Rapporto nazionale sul Turismo DOP realizzato dalla Fondazione Qualivita in collaborazione con Origin Italia e il supporto del Masaf.

Presentato a Roma nei giorni scorsi, il Rapporto prende in esame il legame tra Indicazioni Geografiche e turismo nei territori italiani, evidenziando come la certificazione di origine (Dop e Igp) funga da valore aggiunto allo sviluppo di economia, turismo e qualità della vita.

Il Turismo DOP rappresenta una nuova frontiera del turismo enogastronomico. Un modello che mette al centro le Indicazioni Geografiche come strumenti per generare esperienze autentiche, educative e sostenibili. Secondo il Rapporto, sei sono i prodotti certificati più dinamici nella nostra regione in fatto di eventi e attività di promozione, con la Piadina Romagnola Igp sul podio dietro a Parmigiano Reggiano Dop e Prosciutto di Parma Dop. Non solo: la Piadina è l’unico prodotto della Romagna nella top six dei prodotti per attività, affiancata in questa speciale classifica alla Coppa Piacentina Dop e la Pancetta Piacentina Dop. Ampliando lo sguardo al panorama nazionale, l’Emilia Romagna si posiziona al terzo posto nazionale dietro solo a Veneto e Toscana, davanti alla Lombardia.