Al via Cesenatico Noir 2025: gli appuntamenti

“Cesenatico Noir si conferma uno degli appuntamenti di rilievo dell’estate in Riviera, sia dal punto di vista culturale sia da quello turistico, capace di rinnovarsi ogni stagione con un programma di eventi e incontri molto ricco- dice l’assessora Frisoni-. Un’occasione unica, per tutti gli appassionati di questo genere letterario e cinematografico, per incontrare autori, attori e registi. Ringrazio gli organizzatori e i promotori del Festival per il loro impegno costante, capace di valorizzare ancora di più il nostro territorio”.

“Cesenatico Noir compie otto anni- chiosa il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli– ed è diventata una bella abitudine dell’estate, coniugando cultura e turismo. Sono state edizioni intense, di piazze piene e pubblico felice e non vediamo l’ora che inizi il Festival anche quest’anno”.

“Anche quest’anno ci siamo riusciti, sono tante le novità che ‘Cesenatico Noir 2025’ propone in un Festival che continua a raccogliere consensi- aggiunge il direttore artistico Tura-. Nell’arco di soli quattro giorni, questa rassegna riesce ad offrire al pubblico una serie di appuntamenti, capaci di attrarre appassionati di gialli da tutta Italia ma anche turisti e famiglie che scelgono questa settimana per trascorrere le vacanze a Cesenatico, a stretto contatto con scrittori, artisti, attori e registi. Uno sforzo organizzativo imponente, che si basa sulla collaborazione tra enti e istituzioni, con il supporto delle aziende del territorio”.

“Confesercenti Emilia Romagna- dichiara il direttore Pasi– promuove con convinzione Cesenatico Noir perché crede nella capacità della letteratura di diventare attrattore turistico e creare indotto per il territorio e fin dalla prima edizione ha intravisto in questo Festival l’opportunità di coinvolgimento non solo delle imprese turistiche ma anche di quelle della ristorazione, del commercio e dell’artigianato locale, valorizzando anche il ruolo delle librerie indipendenti”.

Due gli ospiti d’eccezione che rendono questa ottava edizione del festival di Cesenatico un evento da non perdere. La sera del 24 luglio salirà sul palco, Jeffery Deaver, uno dei più grandi autori di thriller americani, con milioni di copie vendute in tutto il mondo, creatore di un personaggio iconico come il detective Lyncoln Rhyme e autore del best-seller “Il collezionista di ossa”, da cui è stato tratto un film culto con protagonisti Angelina Jolie e Denzel Washington. Deaver dialogherà con un altro big del giallo di casa nostra, ovvero Carlo Lucarelli.

Il secondo super-ospite è Marco Bocci, attore, regista e scrittore, noto anche per avere dato il volto al commissario Scialoja nella sera tv “Romanzo Criminale”. Bocci incontrerà il pubblico nella serata del festival dedicata al cinema di genere, il 27 luglio. Al termine dell’incontro, nella suggestiva cornice di Piazza Ciceruacchio, verrà proiettato il film thriller, “La Caccia”, del 2022, di cui Bocci è il regista.

Da non perdere, infine, il festival nel festival, “Mistery Kids“, giunto ormai alla quarta edizione con un calendario fitto di incontri con scrittori e disegnatori, dedicati ai ragazzi, sul tema della paura e del mistero.