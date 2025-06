Al via i concerti all’alba di Cesenatico

I concerti all’alba di Cesenatico stanno per cominciare! Pionieri della stagione 2025 saranno Gloria Turrini e Francesco Laghi il 29 giugno alle 6 del mattino al Bagno Conti (Levante).

Il programma musicale per la sveglia della domenica riservata agli albisti vecchi e nuovi è fatto di note scure del contralto di Gloria Turrini con una giusta spruzzata di chitarra soul blues e una scorza di rock n roll.

Ogni spettacolo è ricco di energia e calore come solo la voce così potente di Gloria sa fare.

Il romanticismo e la dolcezza delle ballad, il groove del funk e del soul, le dinamiche del blues… il tutto arricchito da una forte brillante personalità.

Sono queste le caratteristiche che fanno di Gloria Turrini una perla rara che trova sfogo e raggiunge il massimo nelle esibizioni live.

Con Francesco Laghi alla chitarra creano un duo dinamico e intraprendente dal repertorio quasi infinito che spazia dal soul al blues incontrando per la via anche brani rock n’roll e pop, il tutto, naturalmente, riletto in chiave acustica.

Insieme da circa 15 anni e circa 1000 concerti in tutta Italia, sono riconosciuti oltre che per il loro sound, per la grande sinergia, il fortissimo interplay e la magnetica energia che riescono a creare.