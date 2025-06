Concerti all’alba, inizio con un pienone mai visto

Grande debutto per i concerti all’alba di Cesenatico. Il talento del duo composto da Gloria Turrini e Francesco Laghi ha convinto le centinai di “albisti” radunati al Bagno Conti domenica mattina. Con una platea sulla sabbia e sui lettini gremita per ascoltare le note del duo non poteva esserci un inizio stagione migliore per i concerti all’alba di Cesenatico. Turrini e Laghi hanno dimostrato due cose. La prima che la professionalità di vede anche alle 6 di domenica mattina e che per un concerto ricco di emozioni bastano chitarra e una voce, ma qui il talento è di casa.