Sanità, nominata nuova responsabile dell’assistenza ospedaliera

E’ stata nominata la nuova responsabile dell’assistenza ospedaliera dell’Emilia Romagna: Federica Casoni.

“Abbiamo davanti sfide significative per il futuro della sanità pubblica che stiamo difendendo ogni giorno anche per sopperire al definanziamento in corso da parte del Governo. L’ingresso di Federica Casoni, una professionista preparata e motivata, in assessorato, ci permette di completare una casella importante per la rete ospedaliera dell’Emilia-Romagna. Gli ospedali della nostra regione sono un’eccellenza fatta di strutture, ma soprattutto di medici, infermieri, tecnici e operatori che ringrazio per il loro impegno costante. La dottoressa Casoni, ne siamo convinti, saprà coordinare al meglio questa rete e confermarne il suo valore per dare le giuste risposte a cittadine e cittadini. Benvenuta Federica!”.

Con queste parole l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, ha voluto accogliere la nuova responsabile dell’assistenza ospedaliera dell’Emilia-Romagna, Federica Casoni, che sarà in forze in Regione dal prossimo 1^ luglio nella direzione regionale guidata da Lorenzo Broccoli.