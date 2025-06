“Sguardi sul Paesaggio”, il concorso fotografico

I partecipanti potranno caricare i propri scatti sul portale Tourer.it, andando alla scoperta e restituendo visivamente la ricchezza di beni architettonici, archeologici, alberi monumentali, cammini e itinerari culturali mappati nell’atlante interattivo del sito. Una proposta che unisce creatività, cittadinanza attiva e promozione del territorio, all’insegna di una fruizione sostenibile e consapevole.

Le foto finaliste saranno esposte a Bologna, dal 14 al 29 marzo 2026, in una mostra dedicata ai beni paesaggistici emiliano-romagnoli, allestita nel Chiostro dei Celestini dell’Archivio di Stato. Ulteriori possibili esposizioni potranno seguire in tutto il territorio regionale, per alimentare la consapevolezza della varietà e ricchezza delle sue peculiarità paesaggistiche. I vincitori saranno premiati in occasione di un evento pubblico promosso congiuntamente dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero della Cultura.

Il progetto gode della collaborazione del Touring Club Italiano – Emilia-Romagna, da sempre impegnato nella valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale, del Club Alpino Italiano attraverso il Comitato Scientifico Regionale Emilia-Romagna, struttura operativa attenta allo studio, difesa e valorizzazione dei paesaggi tramite una fruizione lenta e consapevole lungo sentieri, cammini e itinerari che li solcano, della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – Emilia-Romagna per il coinvolgimento della comunità dei fotoamatori, della Rete degli Osservatori locali per il Paesaggio dell’Emilia-Romagna, e della Fondazione Bologna Welcome, attiva nello sviluppo di un turismo sostenibile e attento alla cultura del territorio; si avvale inoltre del sostegno di Emil Banca Credito Cooperativo.

Modalità di partecipazione e regolamento disponibili su: www.tourer.it/eventi