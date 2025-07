L’arte del caso: filosofi e pensatori che sfidarono l’incertezza

Anche i cinici, a modo loro, sfidavano la prevedibilità della società abbracciando l’incertezza con estrema radicalità. Ma è forse Blaise Pascal a rappresentare uno dei casi più emblematici di riflessione sul caso: nel suo celebre “Pensiero” sul vivere come se Dio esistesse, nonostante l’impossibilità di provarlo, introduce una logica che ha molto in comune con le dinamiche moderne dell’incertezza calcolata. Pascal, matematico e teologo, considerava l’incalcolabile non come un difetto del pensiero umano, ma come un suo necessario complemento.

Più avanti, Friedrich Nietzsche abbracciava con forza l’imprevedibilità dell’esistenza. La sua idea dell’“eterno ritorno” e della volontà di potenza richiama una continua apertura all’inaspettato, un invito a non temere il cambiamento né a cercare rassicurazioni assolute.

In tempi più recenti, il concetto di antifragilità sviluppato da Nassim Nicholas Taleb ci offre un nuovo modo di vedere le cose: ciò che è veramente solido non è ciò che resiste al caso, ma ciò che da esso trae beneficio. In questa visione, l’incertezza non è un nemico da evitare, ma un contesto da attraversare con intelligenza e sensibilità. Proprio come accade in molte esperienze culturali contemporanee, dove l’incontro con l’imprevisto assume la forma di racconto, esplorazione, persino intrattenimento.