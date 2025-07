Due tartarughe tornano in mare a Cesenatico

Il giorno e le indicazioni precise sono in corso di definizione, seppur il tutto sia agevolato dal fatto che il periodo di pesca è fermo; tuttavia le operazioni che seguiranno saranno le seguenti.

“I due esemplari di tartaruga ritenuti in condizioni idonee dai biologi, per il rilascio in mare, saranno trasportati da Marina di Ravenna a Cesenatico all’interno di vasconi di plastica con sacchi bagnati. Ci si accerterà, preventivamente, che abbiano saldato le ferite, si alimentino autonomamente e nuotino con relativa tranquillità”, spiega Albonetti.

“Arrivati a Cesenatico, previo avviso alla Capitaneria di Porto, partiremo con un piccolo peschereccio allontanandoci dalla costa per almeno un miglio, avendo bisogno di acqua alta. A quel punto si prenderanno le tartarughe da dietro il capo nell’incavo del guscio dove ci si possono inserire le dita, e si faranno scivolare su di un telo per il rilascio in mare”, conclude Roberto.