Balneazione: cinque tratti di mare tornano nei limiti

Rientrano quindi nei limiti i 2 tratti in provincia di Ravenna (Lido di Classe-100m N Foce Fiume Savio e Lido di Savio Sud), quello in provincia di Forlì-Cesena (Savignano) e i 2 in provincia di Rimini (Bellaria Foce Vena 2 e Bellaria Foce Uso 100 m N).

È invece risultato sopra i limiti il campione straordinario richiesto dall’Ausl Romagna per il tratto denominato Lido di Savio – 150 m S Foce fiume Savio (RA). Per questo tratto di mare è prevista l’emanazione da parte del sindaco dell’ordinanza di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie.