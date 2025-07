NRG Disco: l’estate da ballare

Tre notti, un’unica estate da ballare. Cesenatico torna a vibrare al ritmo dell’estate con la nuova stagione dell’NRG Disco / Club Paradiso, uno dei punti di riferimento del divertimento notturno in Riviera.

Da questo weekend, il primo di luglio, il club apre ufficialmente le sue tre notti settimanali: venerdì, sabato e domenica, ciascuna con un’identità musicale precisa, pensata per coinvolgere pubblici diversi, ma sempre uniti da una passione comune: la musica.

La novità più attesa è “Tutti i Frutti”, l’inedita proposta della domenica sera che prenderà il via dal 13 luglio e sarà attiva per tutta l’estate. L’iniziativa – realizzata con il patrocinio del Comune di Cesenatico e in collaborazione con ADAC – Associazione degli Albergatori di Cesenatico e Confesercenti – nasce per diventare un vero appuntamento di comunità, capace di unire più generazioni attraverso la musica e il pieno coinvolgimento delle attività locali. Un progetto nato per valorizzare il tessuto turistico e commerciale della Riviera attraverso la musica, l’intrattenimento di qualità e la collaborazione tra operatori. A rendere “Tutti i Frutti” ancora più speciale è l’ingresso agevolato: mostrando una ricevuta o un biglietto da visita di hotel, stabilimenti balneari, campeggi, ristoranti o negozi tra i tantissimi convenzionati, l’ingresso sarà gratuito. Per tutti gli altri, il costo simbolico sarà di 5 euro.

Ogni domenica, dalle 22.00 alle 4.00 del mattino, in consolle il DJ resident Giammaria Montanari affiancato da Massimo Max Alberti e Obla Squad, tutti impegnati in un viaggio musicale che attraversa oltre quarant’anni di successi: dalle hit anni ’80 e ’90, ai classici anni 2000, fino ai brani più recenti. Un’atmosfera accogliente e trasversale, pensata per chi ama ballare senza etichette, con stile e leggerezza. L’evento si svolge in uno spazio completamente climatizzato e sempre garantito anche in caso di maltempo.