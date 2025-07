Previsioni del tempo più rapide con il nuovo modello europeo

“Quella introdotta da Ecmwf – dichiara Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia Romagna con delega allo Sviluppo della rete regionale Alta tecnologia e Tecnopolo di Bologna – conferma la qualità della scelta della Regione di ospitare a Bologna il Data centre del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, una struttura che continua a fare del Dama Tecnopolo un punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale, capace di tenere insieme tecnologia e umanesimo. Le previsioni del tempo sono un elemento sempre più centrale nella nostra società, determinanti per garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche per uno sviluppo economico che può contare su strumenti di sicurezza per il territorio”.

Il software e il codice alla base di questo modello saranno liberamente accessibili e utilizzabili da chiunque. Questo permetterà ad altri esperti dei servizi meteorologici, organizzazioni e ditte private di esaminare come funziona, di utilizzarlo e di contribuire a migliorarlo, grazie anche al supporto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, fornito da Ecmwf.

“Ecmwf ha ora creato una versione operativa del sistema di previsioni basato sull’intelligenza artificiale (Aifs) che fornisce 51 previsioni diverse basate su lievi variazioni delle condizioni iniziali (Aifs Ens), un risultato significativo che integra i nostri prodotti basati sulla fisica – dichiara Florence Rabier, direttrice generale di Ecmwf – Ma, cosa importante, non siamo solo noi a innovare. Stiamo anche lavorando con e per 35 nazioni per far progredire la meteorologia e migliorare le previsioni globali. La disponibilità dell’Aifs Ens, insieme ad altri servizi dell’Ecmwf, avrà un impatto positivo sul modo in cui i servizi meteorologici nazionali nei nostri 35 Stati membri e cooperanti, e oltre, saranno in grado di formulare le loro previsioni e contribuire a una società più sicura”.