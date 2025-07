Sport, la Regione continua ad investire

Tra questi, in particolare: l’incentivazione di eventi e progetti che puntino sulle sinergie tra sport e salute, una maggior attenzione alla formazione di reti tra vari soggetti pubblici e privati, e uno stimolo a proporre soluzioni comunicative capaci di veicolare la promozione della pratica sportiva per raggiungere al meglio i giovani. Infine, partendo dal lavoro impostato negli scorsi anni e al fine di sensibilizzare sui temi degli aspetti etici dello sport, l’adesione alla Carta Etica dello Sport sarà resa obbligatoria come requisito di partecipazione e non più semplicemente un elemento premiale.

“Con questi bandi mettiamo a disposizione strumenti concreti, elaborati attraverso un confronto costante con il mondo sportivo regionale- afferma l’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni-. In una fase complessa per le finanze pubbliche, abbiamo scelto di continuare a investire nello sport come leva strategica per la salute, l’inclusione sociale, la crescita educativa e la cittadinanza attiva. Il lavoro svolto con federazioni, enti locali, associazioni, scuole e operatori del settore ci ha permesso di definire criteri più mirati e misure più rispondenti ai bisogni del territorio. Vogliamo uno sport accessibile, capace di coinvolgere tutte le generazioni e di promuovere benessere, partecipazione e coesione. Per questo- sottolinea l’assessora- abbiamo deciso di rendere l’adesione alla Carta Etica dello Sport un requisito di accesso, valorizzando i principi che esprime: rispetto, parità, inclusione, sostenibilità, contrasto alle discriminazioni”.

“Continueremo- conclude Frisoni- a lavorare con metodo e responsabilità, convinti che il sostegno alla pratica sportiva, anche attraverso risorse mirate, sia parte integrante di una visione di società più giusta, attiva e solidale. L’obiettivo che ci siamo dati è anche quello di rafforzare le sinergie tra vari attori pubblici e privati in tutte le realtà territoriali: per questo nel bando progetti sono state definite tempistiche in grado di consentire la costruzione e formazione di reti che coinvolgano il mondo dello sport, della scuola e delle istituzioni, che avranno tempo fino al 30 settembre per presentare la candidatura, mentre gli altri bandi avranno scadenza a fine luglio”.