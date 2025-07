Truffa con le e-bike: indagate 61 persone

Lo stratagemma scoperto dai finanzieri del Gruppo di Cesena – che ha interessato il rivenditore e 60 persone appartenenti a 26 nuclei familiari – è consistito nel frazionare artificiosamente in più fatture di minore importo, intestate ai vari componenti del nucleo, il costo relativo all’unica e-bike effettivamente acquistata.

Le Fiamme Gialle cesenati hanno constatato che, in tal modo, gli acquirenti hanno potuto contare, in maniera indebita, di più contributi per l’acquisto di un solo velocipede, così aggirando le limitazioni imposte dal bando regionale; nel contempo, il rivenditore è stato in grado di offrire migliori condizioni di acquisto alla clientela, così ottenendo un ingiusto vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza.

L’intervento posto in essere dalla Guardia di Finanza – a seguito del quale gran parte degli indagati risulta che abbiano già restituito l’incentivo illecitamente ottenuto – è rivolto a tutelare l’integrità dei bilanci pubblici e, quindi, a controllare l’efficace gestione delle risorse, evitando che esse possano essere disperse a beneficio di soggetti che non ne hanno diritto. Si evidenzia che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alle succitate vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.