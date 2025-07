“Dove ci conduce questo suono”, buona la prima!

La prima edizione di “Dove ci conduce questo suono – Cesenatico Poesia Festival”, in programma dal 25 al 28 giugno 2025 è stata un grande successo con 1000 presenze in quattro giorni e una risposta bellissima e partecipata della città. L’evento dedicato alla parola poetica e all’ascolto ha animato la città in luoghi simbolici e inaspettati, a partire da Casa Moretti, cuore pulsante del festival. Diretto dal poeta Valerio Grutt, il festival è nato come occasione di incontro tra poeti, musicisti e artisti, cittadini e turisti, un’esperienza collettiva di ascolto lungo il porto canale, nelle strade e sulle spiagge.

“Dove ci conduce questo suono” è diventato un contenitore culturale inclusivo, un nuovo punto di riferimento per gli amanti della poesia a livello nazionale. Attraverso un ricco programma di reading, concerti, performance e workshop, il festival è già diventato un appuntamento molto amato. Dall’arrivo dei poeti in barca fino agli incontri a Casa Moretti passando per i ritrovi in spiaggia e il concerto di Anastasio, il festival è riuscito a raccogliere diversi target di pubblico. Gli eventi svolti al Sand Gate e al Bagno Conti sono stati realizzati in collaborazione con la Cooperativa Stabilimenti Balneari e il Sand Gate.