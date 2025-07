Biliardino in dono alla casa di riposo di Cesenatico

Sant’Anna estrae ogni settimana tra i bagni che hanno aderito all’iniziativa 1 calciobalilla e 2 di queste estrazioni si sono già svolte nelle scorse settimane. Ieri invece uno di questi biliardini è stato donato alla Casa di Riposo Comunale a Ponente dalla Cooperativa Stabilimenti Balneari.

Un gesto semplice per regalare un momento di svago e allegria in più ai nostri concittadini più anziani, per allietare le loro giornate con un sorriso in compagnia.