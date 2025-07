Eurocamp, successo per il Torneo Camp di basket

L’Eurocamp di Cesenatico ha ospitato, nelle due settimane finali di giugno, il Torneo Camp: una formula che ha coinvolto numerose squadre giovanili provenienti da ogni parte d’Italia.

Con più di 1200 fra ragazzi e ragazze dalla 4° elementare alla 2° media, i partecipanti si sono divertiti alternando lezioni di basket e competizioni pomeridiane.

La formula del Torneo prevede, infatti, che ogni mattina i partecipanti seguano gli allenamenti di esperti di diversi settori giovanili italiani, e nel pomeriggio si svolgano le gare.

Il Torneo ha visto come protagonisti allenatori di alto livello: Mario Floris, due volte campione d’Italia Juniores con la Juve Caserta; Alberto Morea assistente del Basket Treviso in serie A; Gianmarco Petitto allenatore della Pallacanestro Senigallia in B Interregionale; Luca Corpaci, assistente di Cividale in A2; Aki Zarifi assistente della Virtus Imola in B Nazionale.