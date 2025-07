Spari dal camper, denunciato un 50enne

Parte l’attività del Presidio di Polizia di Cesenatico comandato dal Commissario Paolo Di Masi, con controlli mirati delle pattuglie della Polizia di Stato a Cesenatico, Gatteo, Savignano e San Mauro Mare. I poliziotti hanno prestato particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati predatori controllando quei soggetti che, per il loro comportamento, potevano ingenerare sospetti.

In uno dei primi servizi nel centro di Cesenatico, un equipaggio della Volante ha proceduto al controllo di un soggetto seduto su una panchina. Lo stesso, alla richiesta degli agenti, non ha saputo fornire un plausibile motivo della sua presenza in quel luogo, riferendo unicamente che era venuto a Cesenatico in cerca di lavoro, ma senza trovarlo. Il comportamento del soggetto ha destato qualche sospetto negli agenti che hanno quindi deciso di approfondire l’accertamento apprendendo così che si trattava di un uomo con numerosi precedenti di polizia e un precedente legato all’uso di armi. Dopo qualche insistenza, ha consegnato spontaneamente agli uomini in divisa un coltello multiuso della lunghezza totale di 14 centimetri.

Pertanto, al termine delle verifiche, il 50enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per porto di armi od oggetti atti a offendere.