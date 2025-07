Violenza sessuale: arrestato un 19enne

I militari della Stazione dei carabinieri di Gambettola hanno arrestato un 19enne, presunto autore di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un intervento effettuato da più pattuglie di carabinieri della Compagnia di Cesenatico, a Gambettola, verso le 4,30 di giovedì 3 luglio, per un’aggressione posta in essere da un gruppo di giovani nei confronti di un coetaneo, poi indicato come presunto autore di una violenza sessuale in danno di una minorenne.

Il giovane aggredito (sottratto dall’azione di coloro che lo accusavano della violenza) è stato bloccato dai carabinieri, poi accompagnato all’ospedale Bufalini di Cesena per la medicazione di alcune ferite riportate. Dalla prima ricostruzione dei fatti è emerso che la minorenne, che in precedenza si trovava in un locale di Gambettola insieme a delle amiche, era stata avvicinata dal presunto autore il quale, in un momento di confusione e verosimilmente approfittando di un momento di poca lucidità, aveva condotto la ragazza in un giardinetto vicino e appartato, approfittando di lei.