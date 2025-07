Luglio in Romagna, è per tutti i gusti!

A Forlì-Cesena e dintorni…

Un luogo che si trasforma in palcoscenico naturale è l’Oasi Gregorina, a due passi da Castrocaro Terme. Dal mese di maggio fino ad agosto, l’Oasi propone un fitto calendario di appuntamenti pensati per tutte le età, con visite guidate condotte da esperti AIGAE, percorsi sensoriali, giochi interattivi ed eventi al tramonto o in notturna, quando la natura si veste di fascino e mistero.

A Cesenatico, dal 13 al 20 luglio, torna “The Week”, il festival internazionale di street dance che ogni anno attira ballerini da tutto il mondo. Durante la settimana, sono in programma workshop, feste e jam session, mentre il gran finale è atteso per il weekend del 19 e 20 luglio in Piazza Spose dei Marinai. Sempre a Cesenatico, dal 24 al 27 luglio, i riflettori si accendono su “Cesenatico Noir”, rassegna letteraria dedicata al genere giallo. Scrittori, investigatori e autori si alterneranno in incontri pubblici, firmacopie e dibattiti. Il programma include anche “Mistery Kids”, sezione speciale per i più piccoli, e una serata di cinema noir sotto le stelle, per vivere il mistero anche in immagini.

Il 13 luglio Bagno di Romagna ospita la prima edizione del “Giro del Mito”, una granfondo ciclistica che attraversa i paesaggi incontaminati dell’Appennino Tosco-Romagnolo. L’evento, oltre alla gara, sarà occasione per riscoprire il territorio tra storia, natura e cultura, con eventi collaterali e degustazioni tipiche per partecipanti e spettatori.

Il 25 e 26 luglio a Mercato Saraceno torna “La Notte Saracena”, storica festa della Valle del Savio giunta alla sua tredicesima edizione. Il borgo si trasforma in un circo a cielo aperto, con spettacoli di teatro di strada, performance di circo contemporaneo, musica e stand gastronomici. Due giornate di festa, energia e tradizioni.

Evento centrale dell’estate è il grande concerto dei Rockin’1000, che celebrano il loro decennale allo Stadio “Dino Manuzzi” di Cesena con due giorni di musica indimenticabile, il 26 e 27 luglio. Migliaia di musicisti suoneranno insieme in un’unica grande orchestra, accompagnati da ospiti d’eccezione: Piero Pelù e i Negrita il 26, Negramaro, Francesca Michielin e Fast Animals and Slow Kids il 27. Sul podio, Peppe Vessicchio e Daniel Plentz a dirigere un evento che unisce comunità, talento e pura energia.

Dal 6 luglio al 16 agosto, Sarsina accoglie la 64ª edizione del “Plautus Festival”, una delle più longeve rassegne teatrali dedicate al teatro classico. Gli spettacoli si svolgono nella splendida Arena Plautina e in vari angoli suggestivi del centro storico, con un programma che alterna commedie plautine, tragedie greche, musica e danza, offrendo ogni sera un’immersione nella bellezza del teatro antico.

Ogni venerdì, dal 27 giugno al 12 settembre, a San Mauro Pascoli, il Parco Stefano Campana diventa il fulcro di “SaMMauro in liscio”, rassegna dedicata al folklore musicale romagnolo. Tra orchestra, balli e danze tradizionali, le serate diventano un’occasione per vivere la socialità e la cultura popolare sotto le stelle.

A Bertinoro, fino a settembre, il “Balcone della Romagna” propone un ricco programma che alterna musica, enogastronomia e cultura. Tra gli appuntamenti da segnare in agenda: il concerto dei Fricò Royal l’11 luglio e la rassegna “Donne in Blues” nelle serate del 19 e 26 luglio e dell’8 agosto a Fratta Terme, con protagoniste voci femminili di grande potenza e carisma.

Gatteo Mare invece propone per tutto luglio “Rubicone Live”, rassegna musicale con le migliori tribute band italiane. Il 19 luglio si viaggia nel tempo con “The Best Of”, spettacolo che attraversa decenni di successi internazionali. Il 20 è la volta della “Roxy Bar”, storica tribute band di Vasco Rossi, mentre il 27 luglio arrivano gli “Hoop”, gruppo che reinterpreta in chiave rock le hit dei Pooh. Nella corte del Castello Malatestiano, invece, va in scena fino al 31 luglio “Elsinore”, rassegna teatrale che intreccia sperimentazione e tradizione, con spettacoli immersivi e performance d’autore. Infine, l’11 luglio, all’interno della rassegna “La Milanesiana” ideata da Elisabetta Sgarbi, l’Arena Rubicone ospita il concerto gratuito di Fausto Leali, anticipato da un’introduzione musicale e letteraria.

Esperienze uniche tra sapori e saperi, tra visioni internazionali e amore per la cucina locale, Chef sotto il Portico nelle giornate dell’8, 9 e 10 luglio si pone nel panorama nazionale come un’esperienza unica in cui le cucine di tutto il mondo si incontrano per una cena a più mani ed un solo cuore, quello della vera passione per il gusto. 10 chef internazionali da sud America, Asia, Africa e Europa lungo la via del paese di Portico di Romagna offrono la loro maestria a chi di non solo di cibo vive ma anche di storie e di racconti.