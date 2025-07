Preoccupante piazza di spaccio: un arresto

Nella serata di giovedì 3 luglio il personale del Comando di Polizia Locale di Cesenatico – nell’ambito dei più ampi servizi finalizzati a garantire il controllo delle ore serali e notturne – ha effettuato una serie di controlli in materia di sicurezza urbana in piazza Costa e viale Carducci con un’unità di rinforzo della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare.

Alle 23 circa l’attenzione dell’equipaggio è stata attirata da tre ragazzi che si intrattenevano con fare sospetto all’interno di un’autovettura in sosta lungo il margine della via Dei Mille. Alla vista degli operatori uno dei soggetti, si è dato alla fuga lasciando cadere al suolo un involucro contenente 0,5 gr. di cocaina. L’immediata perquisizione degli occupanti ha permesso di rinvenire oltre ad arnesi da scasso, 12 involucri in cellophane termosaldati contenenti altrettante dosi di cocaina e circa 450 euro in banconote di vario taglio.

Per completare gli opportuni accertamenti, gli uomini del Nucleo Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria hanno rinvenuto ulteriori 2 dosi di cocaina e denaro contante in una struttura alberghiera a Bellaria Igea Marina.