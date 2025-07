Psicologi e Case di Comunità: “Tra le prime Regioni a crederci”

Gli psicologi delle Case della Comunità

Con leLinee di indirizzo per l’implementazione della psicologia nelle Case della comunità approvate dalla Regione in dicembre 2023, sono stati definiti quattro principali ambiti d’azione nei quali opera questa figura professionale: consultazione psicologica primaria in collaborazione e integrazione con i Medici di medicina generale; promozione della salute della comunità e dei corretti stili di vita; supporto al mantenimento della qualità della vita per le persone con malattie somatiche; infine, consulenza organizzativa e formazione ai diversi team multiprofessionali che operano all’interno delle Case della comunità.

In sintesi, la funzione della psicologia nella Casa della Comunità non è solo orientata a offrire un servizio di supporto psicologico ai cittadini, ma si propone come volano del lavoro di comunità: un lavoro finalizzato alla promozione della salute, alla prevenzione dell’acutizzazione delle problematiche psicologiche, all’attivazione delle risorse del territorio, sia in riferimento ai processi di lettura dei bisogni che della costruzione delle possibili risposte.

Un’attività, quindi, che si svolge sia in setting individuale, che di gruppo; che può esaurirsi in un percorso breve e/o prevedere passaggi ulteriori di cura verso i servizi specialistici, oppure che può valorizzare le risorse della comunità stessa come le reti sociali, l’associazionismo o le diverse realtà dei gruppi di auto mutuo aiuto. I professionisti possono contare su supporti tecnologici volti a facilitare la progettazione degli interventi e la prossimità con le persone assistite, quali l’uso di una cartella clinica informatizzata unica regionale o l’uso della consultazione a distanza tramite la telemedicina.