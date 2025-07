“Urla, trombette e tamburi”, la polemica arriva da Madonnina

Una lettera per denunciare “urla, trombette e tamburi”. Questa la polemica che arriva da un residente del quartiere di Madonnina dove “sono circa due mesi che tutti i week end e non solo – si legge nella lettera – al Pala Madonnina organizzano tornei, ma essendo la struttura sprovvista di areazione, le porte rimangono aperte e, per noi residenti significa murarci in casa”.

“Quindi: loro porte spalancate e noi chiusi in casa per evitare di sentire tutto il giorno urla, fischi, trombette….”.