“Welcome everybody”: il progetto accessibile e inclusivo

In arrivo un nuovo progetto regionale dedicato al turismo accessibile. Dopo il risultato positivo della prima iniziativa a carattere sperimentale con il coinvolgimento dei comuni costieri, è pronto a partire: “In Emilia Romagna c’è una vacanza per me 2 – Welcome Everybody”.

Il progetto è sostenuto dal Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e promosso dalla Regione Emilia-Romagna insieme a CERPA Onlus e ai 9 Comuni capoluogo di provincia, Cattolica, Riccione e l’Unione della Valle del Savio.