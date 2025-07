Alcol a minorenni, sanzionato negozio di kebab

Tra i giovani identificati, sono risultati presenti due minorenni di età inferiore ai 16 anni, una ragazza ed un ragazzo provenienti dalle province di Verona e Como, nonché un minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, anch’egli della Provincia di Como; tutti hanno confermato di non aver dovuto esibire alcun documento per l’acquisto delle birre.

Il gestore del locale, un cittadino del Bangladesh di 45 anni, residente a Cesenatico, che ha confermato di non aver chiesto i documenti ai ragazzi, è stato quindi deferito penalmente all’autorità giudiziaria per aver venduto alcoolici a due minori con una età inferiore ai 16 anni.

Allo stesso è stata contestata anche la violazione amministrativa prevista dalla normativa specifica, per aver venduto bevande alcooliche ad un minore di anni 18, ma comunque maggiore di anni 16, con una sanzione prevista di 1000 euro.