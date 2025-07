Decreto flussi 2025 – Nuova finestra per lavoratori stagionali

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

Precompilazione dal 1° al 31 LUGLIO 2025 – Click Day 1° OTTOBRE 2025

Il Decreto Flussi 2025 apre una nuova importante opportunità per le aziende dei settori agricolo e turistico-alberghiero che intendono assumere lavoratori stagionali non comunitari. Si tratta della seconda finestra operativa dell’anno, destinata al restante 30% delle quote annuali, come previsto dall’art. 2, comma 6, lett. b), del D.L. 145/2024.