Nelle rete dell’Arma: denunciate 13 persone

Lo scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni dipendenti e il supporto dei carabinieri della squadra S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) del 5° RGT “Emilia Romagna”, svolto prioritariamente in orario serale e notturno, per prevenire i reati in genere e contrastare il consumo di sostanze stupefacenti nonché le condotte di guida in stato di alterazione.

I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di tredici persone, in particolare: