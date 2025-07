Trasportava generi alimentari freschi… a 20 gradi

Sono state impiegate, nel fine settimana appena trascorso, 20 pattuglie con i colori di istituto, con 40 uomini in divisa, per garantire visibilità; nonché alcune pattuglie in abiti civili e con auto civetta che hanno avuto il compito di monitorare anche le zone residenziali per il controllo di soggetti che per il loro incedere possono ingenerare sospetti circa la loro presenza in quei luoghi.

Nei 23 posti di controllo istituiti nel weekend sulle vie di accesso alla riviera, nonché negli interventi effettuati da personale in divisa, che hanno controllato oltre 80 veicoli e 300 persone, è incappato anche un autista romeno alla guida di un autocarro per trasporto di generi alimentari freschi e surgelati per conto di una ditta della provincia di Ravenna. Il personale della volante riscontrando un comportamento anomalo dell’autista, che è parso agitato ed essere sulle spine, ha deciso di esaminare più approfonditamente il veicolo e i prodotti trasportati.