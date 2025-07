“Cartoon Party ’80/’90”: la festa dei nostalgici

Ha vinto il gruppo “Heidi” interpretato dalla famiglia Guidi di Longiano.

Sono stati interpretati inoltre: Asterix e Obelix, Arsenio Lupin, Mila e Shiro, Phantaman, Beep Beep di Willy il Coyote, Pollon, Hillary, Holly e Bengi, Magica Emi, i Flinstones, i Simpson, Topo Gigio, Candy Candy, Braccio di Ferro e Olivia, Dick Dastardly e Mattley, i Puffi, Super Mario e Luigi, He Man.

“Organizziamo queste feste – dice Andrea Rossi, uno dei fautori – con lo spirito di far stare insieme grandi e bambini, perché per noi romagnoli l’importante è divertirsi in compagnia. Siamo cresciuti con il mito dei cartoni animati che ci insegnavano (più o meno) il valore dell’amicizia e del rispetto, di raggiungere i nostri sogni e di non mollare mai, dove il bene alla fine trionfa sempre sul male sperando di avere un mondo migliore”.