Ospedale Marconi, donate due carrozzine

In rappresentanza di tutti i benefattori è intervenuta la signora Rosalba Tosi, moglie di Buratti Eligio, accolta da una rappresentanza del personale sanitario del reparto. La coordinatrice infermieristica, Sandra Fantozzi, a nome della Dott.ssa Paola Sambo, direttore facente funzione della Medicina Interna di Cesena e Cesenatico e dei colleghi tutti, ha espresso grande riconoscenza per questo gesto concreto di attenzione verso il benessere dei degenti che contribuisce ad elevare ulteriormente la qualità delle cure erogate nel presidio ospedaliero cesenaticense.

La signora Tosi, già distintasi in passato per analoghe iniziative di solidarietà ed altruismo, ha espresso alla struttura di ricovero il ringraziamento della sua famiglia per le cure prestate al marito Eligio ed ai benefattori tutti, la riconoscenza per averli aiutati a concretizzare un dono che non sarebbe stato possibile senza questa straordinaria catena di generosità.