Ubriaco e violento: arrestato 18enne di Cesenatico

Assistito dall’avvocato Alessia Guccini, (come riportato dal Corriere Romagna) nell’aula dove la Procura era rappresentata dal pm Francesco Buzzi, ha chiesto scusa per quanto accaduto, poco prima che l’arresto venisse convalidato. Il processo per direttissima è stato rinviato a settembre: in quell’occasione, dopo aver ottenuto i termini a difesa, potrebbe essere avanzata la richiesta di messa alla prova con lo svolgimento di lavori socialmente utili.