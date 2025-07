Agenti della Polizia Locale sventano un tentato suicidio

Nella mattinata di martedì 8 luglio due agenti della Polizia Locale in servizio a Gatteo Mare hanno notato, a pochi metri dai binari del treno, un giovane seduto su un muretto con la testa appoggiata alle gambe, si sono avvicinati per chiedere se fosse tutto a posto da qui è iniziato un dialogo con il ragazzo che si trovava in una condizione di fragilità emotiva con intenti suicidi. I due agenti hanno cercato di calmarlo e chiamato l’ambulanza del 118. Questo tempestivo intervento degli agenti ha scongiurato il peggio. Il ragazzo è salito volontariamente sull’ambulanza ringraziandoli per averlo aiutato in un momento difficile.

“Questi interventi – sottolinea Roberto Pari, sindaco di Gatteo – mettono in evidenza l’attività del nostro corpo di Polizia Locale sempre rivolta ai cittadini e alla loro sicurezza. Con il servizio antidegrado ci stiamo impegnando a contrastare in maniera netta questi fenomeni particolarmente odiosi, quali il borseggio, che spesso sono a carico di persone fragili come gli anziani. Teniamo anche alta la soglia di attenzione verso il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. La Polizia Locale è al servizio dei cittadini anche per aiutarli in momenti delicati, come quello di ieri mattina. Siamo orgogliosi dei nostri agenti e del prezioso servizio che offrono quotidianamente alla comunità”.