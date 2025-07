Arrestato 18enne a Cesenatico: ubriaco e violento

Approfittando del giusto timing, nonostante la persistente resistenza del ragazzo, difficile da contenere perché in evidente stato di ubriachezza, l’agente aggredito è comunque riuscito a bloccare il giovane a terra.

Una volta immobilizzato, anche con l’ausilio di personale dei carabinieri della Compagnia di Cesenatico, il 18enne è stato caricato a fatica sulla volante e accompagnato negli Uffici del Presidio di Polizia di Cesenatico.

Al termine dell’identificazione e di alcuni accertamenti, il 18enne, per la gravità dei fatti commessi in danno degli agenti di polizia, nonché per il comportamento violento tenuto anche all’interno degli Uffici, infine per un precedente a suo carico per rissa e per lesioni personali, è stato arrestato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Forlì, il giovane è stato accompagnato nella sua abitazione in attesa della convalida dell’arresto che si è svolta lunedì 7 luglio in Tribunale a Forlì.

Il giudice ha convalidato l’arresto, rigettando l’applicazione di misure cautelari e ha ordinato la liberazione del giovane, disponendo il rito direttissimo, che si terrà tra un paio di mesi.