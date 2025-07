Escursioni tra misteri, leggende e natura a due passi dal mare

La settimana successiva, mercoledì 16 luglio, sarà la volta di Mondaino, borgo fortificato che custodisce storie e leggende legate a draghi, cavalieri e dame. Una serata tra storia e immaginazione, in cui le atmosfere medievali del paese accompagneranno i visitatori in un percorso narrativo capace di affascinare grandi e piccoli. Anche in questo caso, la partenza è prevista da diverse località della costa, con arrivo nel borgo al tramonto e rientro in tarda serata, dopo aver respirato l’anima antica di un luogo fuori dal tempo.

Il primo ciclo di esperienze si concluderà giovedì 17 luglio con una serata dedicata al borgo di Verucchio, una delle perle dell’entroterra riminese. L’escursione, con partenza da Rimini, condurrà i partecipanti tra le vie del centro storico e all’interno della rocca malatestiana, in un’atmosfera sospesa tra sapori, misteri e bellezze architettoniche. Il viaggio sarà un’occasione per immergersi in un paesaggio che racconta secoli di storia, arricchito da narrazioni suggestive e momenti di autentico contatto con il territorio.

Tutti gli eventi e le esperienze su: https://riviera.rimini.it/it/itinerari/escursioni-valli