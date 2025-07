Restauro completato per la statua di Garibaldi

Il monumento a Giuseppe Garibaldi di Cesenatico è opera dello scultore cesenate Tullo Golfarelli, che lo ha realizzato in marmo di Carrara secondo un modello figurativo inconsueto, e cioè raffigurando Garibaldi non a cavallo, ma a piedi, in atteggiamento quasi familiare con il fazzolettone, la giubba buttata sul braccio, il pollice della mano destra infilato nella cintura. Il monumento fu inaugurato il 2 agosto 1885, giorno in cui ricorreva il trentaseiesimo anniversario dell’imbarco di Garibaldi a Cesenatico.

“La statua di Garibaldi di piazza Pisacane è uno dei simboli più importanti di Cesenatico ed è con grande orgoglio che abbiamo portato a termine un restauro tanto atteso, pronti per la festa di Garibaldi di domenica 3 agosto, un appuntamento che fa parte della tradizione e del cuore di tutti i cesenaticensi”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.