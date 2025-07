All’ombra del grattacielo con l’hashish

Dopo il controllo effettuato anche sugli altri giovani ivi presenti, l’attenzione degli agenti è ritornata sul diciannovenne milanese che, dopo varie insistenze, ha riferito agli agenti di trovarsi in Cesenatico in vacanza e di soggiornare in un hotel poco distante, albergo che è stato raggiunto dagli agenti per una ulteriore verifica. In camera sono stati rintracciati altri ragazzi, facenti parte della stessa comitiva del fermato, tutti di Milano e della stessa età. Questi ultimi, alla vista dei Poliziotti sono rimasti estereffati, facendo intendere chiaramente di avere qualcosa da nascondere.

A questo punto, stante il comportamento dei giovani, ritenendo plausibile che all’interno della stanza dell’albergo occupati dalla comitiva potesse trovarsi altra sostanza stupefacente, con l’ausilio dell’unità cinofila K-9 “YUMA” della Polizia Locale di Cesenatico, si è proceduto alla perquisizione della stanza che ha permesso di rinvenire in un cassetto altri 15 grammi di hashish, conservati all’interno di un sacchetto ben più capiente che, proprio per le dimensioni, è verosimile che prima dell’accertamento di polizia, ne contenesse molta più sostanza. Poiché anche in questo caso si è ritenuto che la droga fosse destinata allo spaccio, si è proceduto a sottoporre la sostanza a sequestro e tutti i tre ragazzi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per detenzione ai fin idi spaccio di sostanza stupefacente, del tipo hashish.

Il monitoraggio della zona della spiaggia libera a ridosso del grattacielo e della Piazza Andrea Costa, da parte dei Poliziotti del Presidio di Polizia di Cesenatico e da quelli della Polizia Locale di Cesenatico, ha lo scopo di dare una risposta alle numerose segnalazioni che giungono dagli operatori turistici e dai villeggianti, circa il degrado causato dal bivacco di numerosi giovani che ivi si danno appuntamento, consumando alcoolici e sostanze stupefacenti, dando vita a numerosi episodi di microcriminalità che i coordinatori degli agenti che hanno operato, hanno intenzione di contrastare ed eventualmente reprimere anche nelle prossime settimane.