Cesenatico si prepara a ospitare il Trofeo SUP

Promosso e organizzato dalla Windsurf Cesenatico, affiliata UISP Forlì Cesena e con il patrocinio del Comune di Cesenatico, arriva domenica 20 luglio la quattordicesima edizione del Trofeo SUP. L’evento si propone di valorizzare lo sport del Stand Up Paddle, una disciplina che combina il movimento sulla tavola con la propulsione con pagaia, offrendo un’esperienza unica di contatto con il mare e di allenamento completo.

Il SUP, o stand up paddle, è una forma di surf che si pratica stando in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia per muoversi sull’acqua. Una disciplina in rapida crescita, adatta a tutti i livelli e ideale per esplorare le bellezze del mare in modo sostenibile e divertente.

Il ritrovo è fissato alle 10 sulla spiaggiaantistante il Windsurf Club di Cesenatico, con la conclusione prevista per le 14. La regata si svolgerà lungo il litorale di Ponente, tra il porto canale e la Statua della Madonnina, con un percorso delimitato da tre boe.