Ecomafie e corruzione ambientale: l’Emilia Romagna a metà classifica

“I dati di Ecomafia e gli straordinari contributi di analisi elaborati da tutte le forze dell’ordine, dalla Direzione investigativa antimafia alle Capitanerie di porto, dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli all’Ispra – dichiaraEnrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente – testimoniano, insieme alla forte pressione sulle regioni del Mezzogiorno, una distribuzione capillare dell’illegalità ambientale lungo tutto lo Stivale. A ciò bisogna aggiungere la crescente pervasività delle mafie e della corruzione negli appalti pubblici che, oltre a minare l’integrità e l’efficienza della spesa pubblica, rappresenta una minaccia non solo per l’economia, ma anche per il tessuto sociale e democratico del Paese. Per contrastare gli ecocriminali e la loro manifesta arroganza, servono quindi interventi decisi: ai risultati positivi prodotti fino ad ora dalla legge 68 n. 2015 sugli ecoreati, bisogna far seguire nuovi strumenti per contrastare anche le agromafie, a cominciare dal mercato in crescita dei pesticidi illegali, e l’abusivismo edilizio, altra piaga del paese, rafforzando il sistema dei controlli ambientali in modo omogeno su tutto il territorio nazionale”.

“Da diversi anni l’Emilia-Romagna si colloca più o meno a metà della classifica nazionale dei reati ambientali – chiosa Legambiente Emilia-Romagna – questo indica la necessità di agire in modo diverso per il contrasto a questi fenomeni. Certo le attività di controllo e repressione sono fondamentali, ma riteniamo necessario lavorare molto di più sulla prevenzione, rafforzando il tessuto sociale e imprenditoriale della nostra regione e lavorando con maggiore determinazione e capillarità nell’educazione alla legalità nelle scuole.”