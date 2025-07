Grave incidente in moto: 18enne di Cesenatico in condizioni critiche

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri (mercoledì 9 luglio) al confine fra i comuni di Santarcangelo di Romagna e San Mauro Pascoli, nei pressi di San Vito. Coinvolta Sofia Maroni, una ragazza di 18 anni di Cesenatico, trasportata in condizioni critiche all’ospedale Bufalini di Cesena.

Stando ai primi riscontri, l’incidente è avvenuto intorno alle 17. Un furgone Fiat Qubo, carico di materiale elettrico, stava percorrendo via Antica Emilia. Per ragioni ancora in corso di accertamento, il conducente, svoltando a destra in una strada laterale, non si sarebbe accorto della Honda 125 guidata dalla giovane, che transitava sul lato destro della carreggiata. Nell’impatto violento la motociclista è stata scaraventata a terra ed è finita contro il muro di un edificio abbandonato, perdendo conoscenza.