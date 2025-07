Spazio Pantani, multilingue e più accessibile

Grazie alle audio guide smart di amuseapp, i visitatori possono scegliere tra tre itinerari tematici:

Un racconto biografico completo, che ripercorre la vita di Pantani dall’infanzia fino al suo epilogo, passando per le vittorie leggendarie;

Un percorso immersivo all’interno del museo, con approfondimenti su cimeli, trofei e biciclette originali;

Un itinerario nei luoghi simbolici di Cesenatico, legati al ricordo e alla memoria del campione.

Tutti gli itinerari sono disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, per accogliere un pubblico internazionale e rendere omaggio a un mito che ha superato ogni confine.

Tecnologia al servizio della memoria:

L’adozione delle audio guide di amuseapp allo Spazio Pantani è un passo decisivo per valorizzare un patrimonio emotivo e culturale unico, permettendo a ogni visitatore di sentirsi parte del racconto.

La piattaforma amuseapp non si limita a proporre audio guide multilingue, ma integra anche funzionalità avanzate come la raccolta di feedback, l’analisi dei dati e strumenti per una fruizione più consapevole e coinvolgente. Un’innovazione che trasforma la visita in un viaggio personale, autentico e indimenticabile. La mission di amuseapp è usare le migliori tecnologie perché tutte le persone, guardando l’arte e la cultura, la capiscano.

Una missione che va oltre lo sport:

All’interno dello Spazio Pantani è presente anche un punto vendita dove acquistare libri, abbigliamento, gadget e materiale informativo. Il ricavato, insieme agli utili del museo, viene devoluto a scopi benefici in linea con la missione della Fondazione Marco Pantani, che insieme alla famiglia e al Comune di Cesenatico ha reso possibile questo spazio della memoria.

Testimonianza del team di Spazio Pantani:

“Abbiamo scelto amuseapp perchè ci è sembrata una soluzione innovativa e completa per migliorare l’esperienza dei nostri visitatori. Grazie ad amuseapp abbiamo creato audio guide personalizzate, modificabili nel tempo con numerosi contenuti e itinerari tematici, accessibili a tutti”, dice il team di Spazio Pantani.

Un invito a salire ancora una volta in vetta:

Grazie ad amuseapp, lo Spazio Pantani diventa un ponte tra sport, emozione e innovazione: un luogo dove la storia si ascolta, si vive e si respira. Un invito a tornare in sella, metaforicamente o davvero, per scoprire, o riscoprire, la grandezza di un campione che ha lasciato un segno indelebile.